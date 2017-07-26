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Главные новости Тюменской области
18:40  26 июля 2017 0

В Тюмени растет число госпитализированных с менингитом детей

Областная больница №4. Ишим, приемное отделение, больница №4
В больнице находятся 44 ребенка с диагнозом «серозный менингит»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Количество детей с диагнозом «серозный менингит» в Тюменской области за два дня выросло на семь человек. Врачи отмечают подъем заболеваемости.

На среду, 26 июля, в тюменской областной инфекционной больнице находятся 44 ребенка, которым поставлен диагноз «серозный менингит энтеровирусной этиологии». Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. На 24 июля в больнице находились 37 детей с таким диагнозом.

В департаменте подчеркнули, что болезнь всегда заканчивается выздоровлением, но больные находятся в стационаре долгое время, 10-14 дней. Чиновники от здравоохранения не отмечают случаев групповой заболеваемости. В детских учреждениях, а серозным менингитом чаще страдают дошколята, проводятся профилактические мероприятия. «Угрозы распространения менингита нет», — заявили в пресс-службе департамента.

В департаменте сообщили, что в 2017 году отмечается подъем заболеваемости серозным менингитом, вызываемым энтеровирусной инфекцией. Врачи говорят о цикличности заболевания: рост числа заболевших происходит каждые 3-4 года из-за появления новых штаммов вируса.

Как ранее писало «URA.RU», с мая 2017 года в регионе с энтеровирусной инфекцией было госпитализировано 185 детей. Врач-инфекционист областной инфекционной клинической больницы Елена Князева сказала корреспонденту «URA.RU», что форма заболевания зависит от возбудителя. «В этом году превалирует вирус, который вызывает менингиты», — отметила Князева.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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