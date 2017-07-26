{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Пермского края
20:39  26 июля 2017 0

Решетников отправил своего вице-премьера на прежнее место работы

Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Пермь, решетников максим
Максим Решетников внедрил своего человека в мэриюФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вице-премьер Виктор Агеев вот-вот покинет правительство Пермского края. Об уходе чиновника на заседании кабинета министров рассказал врио губернатора Максим Решетников.

Вице-премьер правительства Прикамья, министр экономического развития и инвестиций Виктор Агеев возвращается в мэрию Перми. Ему предложен пост первого заместителя руководителя администрации. Об этом в среду, 26 июля, на заседании правительства сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Прием граждан в день Конституции. Пермь. , Виктор Агеев
Полгода спустя Виктор Агеев возвращается в «город»
Фото: Михаил Майоров © URA.RU

«Будем рады, что город получит такого управленца, тем более что команда у нас единая. Прошу оказывать назначенцу максимальное содействие», — сказал Максим Решетников на совещании.

Виктор Агеев получил пост в правительстве в январе этого года — его назначил вице-премьером прежний губернатор Виктор Басаргин. До этого Агеев, с осени 2010 года, работал заместителем главы администрации Перми и курировал вопросы экономического развития.

Ранее «URA.RU» стало известно о недовольстве команды врио губернатора в отношении администрации Перми. Так, министерство строительства и архитектуры обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность мэрии. Осведомленный собеседник предполагает, что в ближайшее время может уйти в отставку замглавы администрации Андрей Ярославцев, а его функционал перейдет как раз Агееву.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров