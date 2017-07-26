Решетников отправил своего вице-премьера на прежнее место работы

Вице-премьер Виктор Агеев вот-вот покинет правительство Пермского края. Об уходе чиновника на заседании кабинета министров рассказал врио губернатора Максим Решетников.
Вице-премьер правительства Прикамья, министр экономического развития и инвестиций Виктор Агеев возвращается в мэрию Перми. Ему предложен пост первого заместителя руководителя администрации. Об этом в среду, 26 июля, на заседании правительства сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.
«Будем рады, что город получит такого управленца, тем более что команда у нас единая. Прошу оказывать назначенцу максимальное содействие», — сказал Максим Решетников на совещании.
Виктор Агеев получил пост в правительстве в январе этого года — его назначил вице-премьером прежний губернатор Виктор Басаргин. До этого Агеев, с осени 2010 года, работал заместителем главы администрации Перми и курировал вопросы экономического развития.
Ранее «URA.RU» стало известно о недовольстве команды врио губернатора в отношении администрации Перми. Так, министерство строительства и архитектуры обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность мэрии. Осведомленный собеседник предполагает, что в ближайшее время может уйти в отставку замглавы администрации Андрей Ярославцев, а его функционал перейдет как раз Агееву.