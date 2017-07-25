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21:05  25 июля 2017 0

Заммэра Перми, усидевший при трех главах, попался. И уже на больничном

Влиятельному чиновнику грозит отставка: он не замечал «косяков» строителей
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Встреча 2. Пермь, самойлов дмитрий
Команду главы Перми Дмитрия Самойлова ждут большие потрясенияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Строительство каменных джунглей и покровительство застройщикам уже в ближайшее время может обернуться для высокопоставленного чиновника громкой отставкой. Как стало известно «URA.RU», правительство Прикамья обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении администрации Перми в части градостроительной политики мэрии. В данном случае речь идет о микрорайоне, который застраивает корпорация «Девелопмент-Юг» из Краснодара.

«Переворот» в администрации города может случиться из-за масштабного жилищного проекта — спортивного микрорайона «Ива», комплексной застройки 80 гектаров. Дело в том, что застройщик обещал одновременно с новыми домами вводить объекты социальной структуры — детские сады и школу, магазины, поликлинику и аптечные пункты.

Михаил Берников считает, что мэрия плохо боролась за обещанные детсады и поликлиники
Фото с сайта администрации города Орла

Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Михаил Берников подтвердил «URA.RU» факт обращения властей в прокуратуру: «Арендная плата за земельные участки была в разы ниже рыночной стоимости. Но на протяжении девяти лет застройщик не исполнил ни одно из социальных обязательств по договору. А администрация города не только не расторгла договор — даже таких попыток не было предпринято. Проигрываются суды, застройщик сдвигает сроки. И наше обращение в прокуратуру направлено именно на оценку действий администрации в процессе исполнения договора».

В первом договоре комплексного освоения территории (11 земельных участков) от 2008 года за застройщиком было закреплено обязательство построить четыре детсада, две школы, поликлинику, станцию скорой помощи, культурно-досуговый центр и другие объекты инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Конечный срок сдачи в эксплуатацию — 31 марта 2013 года.

В 2013 году через суд «Девелопмент-Юг» добился заключения с департаментом земельных отношений администрации Перми нового договора аренды земельных участков. Мэрия указывала, что застройщик не соблюдает условия комплексного освоения территории. Застройщик же заявил в суде, что сроки выполнения обязательств по договору были нарушены по вине чиновников. Администрация проиграла дело.

Однако в январе этого года «Девелопмент-Юг» инициировал новые разбирательства в Арбитражном суде Пермского края и опять потребовал отложить срок исполнения обязательств по комплексному освоению участков. Администрация вновь проиграла дело застройщику — мэрию еще и обязали заключить дополнительное соглашение с переносом сроков возведения объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Конечная дата теперь — 30 июля 2021 года.

Застройщик по-прежнему обещает покупателям квартир детсады и поликлиники. «В скором времени»
Скриншот сайта спортивного микрорайона «Ива»

Ранее врио губернатора Максим Решетников на публичных мероприятиях неоднократно заявлял, что намерен пересмотреть градостроительную политику в регионе. В предыдущие годы были возведены целые микрорайоны, не обеспеченные инфраструктурой. А власти при этом вкладывали недостаточно средств в строительство социально значимых объектов.

Собеседник в мэрии отмечает, что атака краевых властей может быть связана с недовольством жителей: «Люди, купившие в микрорайоне квартиры несколько лет назад, теперь возмущены — никаких обещанных детсадов и школ они не получили и живут в бетонных джунглях. Застройщик заработал на продаже квартир, а от социальных обязательств успешно уклоняется. Поступают жалобы в различные инстанции. Ситуация чревата появлением новой протестной группы. А если застройщик вдруг обанкротится, то строить поликлиники и садики придется на бюджетные деньги».

Получить комментарий от «Девелопмент-Юг» не удалось. Ранее вице-президент корпорации Алексей Востриков сообщил газете «Коммерсант», что застройщик намерен приступить к строительству детского сада, но новый срок, установленный судом, «очень сжатый для реализации проекта подобного масштаба» (девелопер рассчитывал осваивать участок до конца 2027 года).

Мягкость Андрея Ярославцева в отношении застройщика рассердила команду главы региона
Фото с сайта администрации Перми

Прокурорская проверка и недовольство команды врио губернатора — это удар в первую очередь по заместителю главы администрации Перми Андрею Ярославцеву, возглавляющему департамент градостроительства и архитектуры и функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения».

Сам Андрей Ярославцев отказался беседовать с корреспондентом «URA.RU»: «Мне не очень удобно говорить — я на больничном».

Чиновник в свое время работал инженером-конструктором и учителем физики, трудился в коммерческих структурах, а в упомянутом 2008 году получил пост начальника департамента земельных отношений мэрии. В 2012 году стал заместителем главы администрации. Таким образом, Ярославцев сумел сработаться с тремя руководителями мэрии — Аркадием Кацем (2006 — 2010), Анатолием Маховиковым (2010 — 2014) и Дмитрием Самойловым (с 2014 года). Но его имя связывают обычно со вторым в списке.

Периодически у Ярославцева случаются конфликты с депутатами городской Думы, но до сих пор все атаки на него ничем существенным не заканчивались. Однако собеседники в мэрии предполагают, что если команда Решетникова «копнет» поглубже и другие градостроительные проекты Перми, то вопросов к заместителю главы мэрии возникнет еще больше.

Обращение властей в прокуратуру должно озадачить и главу Перми Дмитрия Самойлова — считает политический консультант Сергей Иванов. «Команда врио губернатора выстраивает отношения с городскими властями. А у общественности давно накопились претензии по земельным вопросам и градостроительству, поэтому ротация чиновников неизбежна. Тем более, в мэрии есть люди, которые слишком долго занимают ключевые должности. Бизнес понять можно — он пытается отложить социальные обязательства на потом. Но в длинной истории с краснодарским застройщиком многие видят коррупционный след», — отмечает собеседник.

Эксперт добавил, что команда Решетникова «обнулила» отношения власти с застройщиками. Поэтому вряд ли удастся сохранить свои посты чиновникам, которые долгое время покровительствовали девелоперам, а не защищали интересы жителей столицы Прикамья.

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