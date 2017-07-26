Материалы уголовного дела по ДТП с «пьяным» мальчиком Алешей Шимко, погибшим под колесами автомашины Ольги Алисовой, переданы в суд. Об этом сообщили в МВД по Московской области.
Правоохранительные органы Московской области завершили следствие по делу о ДТП в Балашихе, сообщает «Национальная служба новостей». Полицейские также подчеркивают, что женщина могла предотвратить наезд на ребенка, кроме того, у нее в руках в этот момент был мобильный телефон.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, Ольга Алисова в момент наезда на шестилетнего мальчика разговаривала по телефону. Также она уточнила, что следствие по делу о халатности эксперта, обнаружившего алкоголь в крови погибшего ребенка, продолжается, пишет портал «Русская планета».
Резонансное ДТП произошло в одном из дворов Балашихи 23 апреля. Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего Алешу Шимко. Первая экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что равно примерно бутылки водки. Заключение экспертизы вызвало огромный резонанс. Кроме того, полиция более месяца отказывалась возбуждать уголовное дело по факту ДТП. Отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил, что не верит, что в крови сына мог быть алкоголь, и настаивал на новой экспертизе.
Ранее полиция задержала виновницу ДТП, которая нарушила соглашение по подписке о невыезде. Как пишет информагентство Nation News, женщине грозит реальный срок заключения.