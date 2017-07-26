{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
Главные новости Москвы
20:48  26 июля 2017 0

Дело о «пьяном» мальчике передано в суд. Виновница в момент ДТП болтала по мобильнику

Суд Цыбко Константин Озёрск Челябинск, дело, суд
В суд передали материалы дела о резанонсном ДТП с "пьяным" мальчикомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Материалы уголовного дела по ДТП с «пьяным» мальчиком Алешей Шимко, погибшим под колесами автомашины Ольги Алисовой, переданы в суд. Об этом сообщили в МВД по Московской области.

Правоохранительные органы Московской области завершили следствие по делу о ДТП в Балашихе, сообщает «Национальная служба новостей». Полицейские также подчеркивают, что женщина могла предотвратить наезд на ребенка, кроме того, у нее в руках в этот момент был мобильный телефон.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, Ольга Алисова в момент наезда на шестилетнего мальчика разговаривала по телефону. Также она уточнила, что следствие по делу о халатности эксперта, обнаружившего алкоголь в крови погибшего ребенка, продолжается, пишет портал «Русская планета».

Резонансное ДТП произошло в одном из дворов Балашихи 23 апреля. Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего Алешу Шимко. Первая экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что равно примерно бутылки водки. Заключение экспертизы вызвало огромный резонанс. Кроме того, полиция более месяца отказывалась возбуждать уголовное дело по факту ДТП. Отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил, что не верит, что в крови сына мог быть алкоголь, и настаивал на новой экспертизе.

Ранее полиция задержала виновницу ДТП, которая нарушила соглашение по подписке о невыезде. Как пишет информагентство Nation News, женщине грозит реальный срок заключения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров