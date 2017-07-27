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Главные новости Пермского края
07:42  27 июля 2017 1

В Перми работники склада привязала собаку тросом к батарее и оставили умирать. ФОТО

Из-за чудовищных условий содержания собака потеряла 70% весаФОТО: страница "Вконтакте" Семена Филипповского

Пермские защитники животных чудом спасли собаку, брошенную в заточение в одном из складских помещений города. На протяжении двух недель пес был привязан к батарее металлическом тросом.

«Фирма съехала с арендованной площади. Некто, работающий там сторожем или неизвестно кем, привязал в темном помещении пса на трос и ушел. Фирма-арендодатель две недели в составе нескольких здоровых мужиков ходила вокруг помещения. Боялись они, бедняги, зайти в помещение к животному беспомощному и привязанному к трубе без воды и еды», — написал на своей странице «ВКонтакте» зоозащитник Семен Филипповский.

Освободить животное животное удалось вечером 25 июля. По словам зоозащитника, пес потерял около 70% своего веса. Ветеринары, обследовав пса, диагностировали у него отит, конъюнктивит и сильное истощение. В данный момент собаку лечат и пытаются найти псу по кличке Хасан новых хозяев. Сбор средств для помощи животному продолжается.

ФОТО: cтраница «Вконтакте» Семена Филлиповского

Сергей Макеев
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