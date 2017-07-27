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27 июля 2017
26 июля 2017
07:27  27 июля 2017 4

Россия может выслать 35 американских дипломатов в ответ на санкции США

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Американских дипломатов могут выслать из МосквыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может выслать 35 американских дипломатов из страны. Такой ответ на новые антироссийские санкции, введенные США, не исключает МИД РФ.

Новые американские санкции делают невозможным возврат дипсобственности России в Вашингтоне, изъятой в конце прошлого года. В ответ на это, в ближайшее время РФ может выслать 35 дипломатов из США. Такое же количество сотрудников посольства России в Америке местные власти выслали в конце 2016 года.

Кроме того, власти РФ могут арестовать дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору. Среди рычагов давления на Америку рассматриваются и экономические меры, некоторые из них могут ударить и по России, передает «Газета.ru».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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