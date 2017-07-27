Россия может выслать 35 американских дипломатов в ответ на санкции США

Россия может выслать 35 американских дипломатов из страны. Такой ответ на новые антироссийские санкции, введенные США, не исключает МИД РФ.
Новые американские санкции делают невозможным возврат дипсобственности России в Вашингтоне, изъятой в конце прошлого года. В ответ на это, в ближайшее время РФ может выслать 35 дипломатов из США. Такое же количество сотрудников посольства России в Америке местные власти выслали в конце 2016 года.
Кроме того, власти РФ могут арестовать дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору. Среди рычагов давления на Америку рассматриваются и экономические меры, некоторые из них могут ударить и по России, передает «Газета.ru».