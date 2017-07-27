{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Тюменской области
13:15  27 июля 2017 0

В Тюмени пожар оставил без дома ветеранов войны. ФОТО

Пожар в доме - памятнике истории регионального значения, известном как Дом Жернакова. Тюмень
Пожар оставил без крыши над головой три семьиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Крупный пожар произошел ночью 27 июля на улице Саратовской в Тюмени. Из-за огня без крова остались три тюменские семьи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, вызов поступил спасателям в 1:26 в четверг, 27 июля. На месте происшествия работали 13 единиц техники и 35 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 2:36. Во время тушения спасатели также вынесли с территории дома газовый баллон.

В результате пожара никто не пострадал, у дома повреждена крыша. Также огонь нанес ущерб надворным постройкам, которые находились на прилегающей к дому территории. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В социальных сетях пользователи сообщают, что в сгоревшем доме проживали три семьи. Одна из них была многодетной, а другая семья — это ветераны войны.

1/3
В сгоревшем доме проживали три семьи фото — Александр Поршневой, группа «ЧС Тюмень» «Вконтакте»

Анна Гринь
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров