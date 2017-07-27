Крупный пожар произошел ночью 27 июля на улице Саратовской в Тюмени. Из-за огня без крова остались три тюменские семьи.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, вызов поступил спасателям в 1:26 в четверг, 27 июля. На месте происшествия работали 13 единиц техники и 35 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 2:36. Во время тушения спасатели также вынесли с территории дома газовый баллон.
В результате пожара никто не пострадал, у дома повреждена крыша. Также огонь нанес ущерб надворным постройкам, которые находились на прилегающей к дому территории. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
В социальных сетях пользователи сообщают, что в сгоревшем доме проживали три семьи. Одна из них была многодетной, а другая семья — это ветераны войны.