12:00 27 июля 2017 0

Дети становятся жертвами преступников, когда остаются без присмотра взрослых Фото: depositphotos.com © URA.RU

СК РФ по Челябинской области выступил со специальным заявлением к жителям региона из-за роста преступлений против несовершеннолетних. Взрослых просят не оставлять маленьких детей без присмотра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

«В дни летних каникул на территории Челябинской области совершено несколько преступлений против жизни, здоровья, а также половой неприкосновенности детей, которые длительное время находились без присмотра взрослых. Анализ причин и условий совершения преступлений показал, что во всех случаях дети становились жертвами преступных посягательств, когда оставались надолго без присмотра взрослых членов семьи в безлюдных местах населенных пунктов либо в местах, не отведенных для проживания, — говорится в обращении. — Следственные органы СК РФ по региону обращаются к жителям области с просьбой усилить родительский контроль за местонахождением детей, не оставляя их в ситуациях, которые могут быть потенциально опасны для их жизни и здоровья, дополнительно разъяснить детям правила поведения на улице, в том числе при встрече с незнакомыми людьми».

14 июня был убит десятилетний мальчик в Каслях. По одной из версий, ребенок перед смертью подвергся сексуальному насилию. 24 июля в поселке Полетаево 28-летний житель надругался над шестилетней девочкой, преступник задержан. В этот же день в Златоусте сексуальному насилию подвергся семилетний мальчик. 38-летний горожанин заманил его в заброшенный дом. Педофила задержали бойцы Росгвардии, когда тот пытался сбежать с места преступления.