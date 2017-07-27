13:44 27 июля 2017 3

Велосипедистка слушала музыку в момент ДТП Фото: "На дорогах Магнитки"

В Магнитогорске Челябинской области на улице Советской у дома № 30 водитель «КамАЗа» вечером, 26 июля, сбил 20-летнюю велосипедистку, когда та ехала по «зебре». Девушку в тяжелом состоянии везли в больницу на карете скорой помощи. Через несколько минут на этой же улице у дома № 54 в реанимобиль, мчавшийся с сиреной, въехала другая велосипедистка, 37-летняя женщина, сообщает ГИБДД Магнитогорска.

Женщина катила на велосипеде в наушниках, ехала через переход на зеленый сигнал светофора и не слышала сирены. От удара ее отбросило на проезжую часть. В это время рядом находилась другая машина скорой помощи, медики подобрали женщину и повезли в больницу.

Из-за ДТП первая скорая остановилась, в салоне врачи продолжали проводить реанимационные мероприятия. Машина получила повреждения, было смято крыло, разбито боковое зеркало. Но потом реанимобиль тронулся дальше и доставил первую пострадавшую в больницу. Несмотря на усилия врачей, девушка ночью скончалась в реанимации, травмы оказались тяжелыми. Вторая велосипедистка осталась жива. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой. По факту двух ДТП полиция проводит проверку.

ВИДЕО: Анна Козлова