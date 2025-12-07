На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

Полиция устанавливает причины ДТП в Челябинской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На трассе Чебаркуль — Магнитогорск в Челябинской области столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще два отправили в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«На дороге Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск в Верхнеуральском районе в аварию попали ВАЗ-21102 и Hyundai Sonata. Пассажир отечественной машины скончался на месте происшествия. Два пассажира автомобиля Hyundai отвезли в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства.