На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
Полиция устанавливает причины ДТП в Челябинской области
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На трассе Чебаркуль — Магнитогорск в Челябинской области столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще два отправили в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«На дороге Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск в Верхнеуральском районе в аварию попали ВАЗ-21102 и Hyundai Sonata. Пассажир отечественной машины скончался на месте происшествия. Два пассажира автомобиля Hyundai отвезли в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее на этой же трассе маршрутка Магнитогорск — Верхнеуральск врезалась в стоящий на обочине ВАЗ, после чего оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись, пострадали три пассажира. Кроме того, в Чебаркульском районе на этом направлении автомобиль Kia K5 совершил наезд на велосипедиста, 53-летний мужчина погиб.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Жанна07 декабря 2025 16:21А завтра ещё снега навалит и что будет на дорогах?
- Евгений07 декабря 2025 16:01А гоняют, дистанцию не соблюдают.
- Иван07 декабря 2025 15:53Ужас, что творится.