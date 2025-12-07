Логотип РИА URA.RU
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

07 декабря 2025 в 15:51
Полиция устанавливает причины ДТП в Челябинской области

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На трассе Чебаркуль — Магнитогорск в Челябинской области столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще два отправили в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«На дороге Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск в Верхнеуральском районе в аварию попали ВАЗ-21102 и Hyundai Sonata. Пассажир отечественной машины скончался на месте происшествия. Два пассажира автомобиля Hyundai отвезли в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее на этой же трассе маршрутка Магнитогорск — Верхнеуральск врезалась в стоящий на обочине ВАЗ, после чего оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись, пострадали три пассажира. Кроме того, в Чебаркульском районе на этом направлении автомобиль Kia K5 совершил наезд на велосипедиста, 53-летний мужчина погиб.

Комментарии (3)
  • Жанна
    07 декабря 2025 16:21
    А завтра ещё снега навалит и что будет на дорогах?
  • Евгений
    07 декабря 2025 16:01
    А гоняют, дистанцию не соблюдают.
  • Иван
    07 декабря 2025 15:53
    Ужас, что творится.
