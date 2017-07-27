На Курган обрушилась стихия: центр города затопило, а районы засыпало градом. ФОТО

Над Курганом пронеслась гроза с сильным ветром и ливнем. Улица Карла Маркса скрылась под водой. А в поселке Кетово Кетовского района и микрорайоне Тополя Кургана прошел крупный град, который засыпал улицы, дворы и огороды. Фотографии с места событий местные жители выкладывают в соцсетях
Очевидцы рассказали корреспонденту «URA.RU», что град шел 15-20 минут. «На участке все побило», — пожаловался житель микрорайона Тополя. «Всё, что было в огороде не закрыто, пострадало. Одна капуста пережила», — рассказал житель Кетово Андрей Комаров. Других серьезных разрушений град не принес.
В Кургане после сильного дождя вновь затопило улицу Карла Маркса. Автомобили движутся по дороге наполовину в воде. Улица находится низко, и ливневка не справляется в большим количеством воды.
«Жесть, прям, зима пришла», — сетуют горожане в соцсетях. «Ничего, осенью лето придет или зимой, на отоплении сэкономим», — подбодрил курганцев Алексей Букин. «Лепите снеговиков!», — предложил Валерий Рожин. «Меняю машину на лодку!», — пошутили жители областного центра про «море» под окнами.
В соцсетях курганцы сообщают, что град задел и некоторые садоводческие кооперативы под Курганом.