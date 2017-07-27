Сильнейший противник врио губернатора Максима Решетникова не будет бороться за пост главы региона. Муниципальный фильтр стал непреодолимой преградой для политика.
На своей странице в Facеbook кандидат от партии «Города России» — экс-депутат Заксобрания, лидер движения «Выбор» Константин Окунев — заявил, что не прошел муниципальный фильтр на выборах губернатора. Политик получил в свою поддержку порядка 160 подписей депутатов при необходимости представить в избирательную комиссию минимум 234 подписи.
«Чуда не произошло или пока не произошло. Президент молчит. Несмотря на это, мы все же собрали около 160 первых, единственных подписей депутатов муниципалитетов Пермского края. Подписи депутатов поселений и более десятка депутатов Земских собраний сдавать не стал, чтобы элементарно не подставлять людей. Зная цинизм и тупость наших чиновников, мы понимаем, что беспрецедентное давление и угрозы в адрес людей, желающих поставить подпись за мое выдвижение, имеет под собой реальную почву», — написал Окунев, который известен как один из главных оппонентов предыдущих губернаторов Виктора Басаргина и Олега Чиркунова.
Ранее появилась информация, что муниципальные депутаты обвинили Константина Окунева в попытке дать взятку за подписи. Сам он категорически это отрицал.
Кандидат опубликовал видеообращение к президенту, в котором заявил о невозможности честно пройти муниципальный фильтр из-за беспрецедентного противодействия административного ресурса.
Константина Окунева считали самым серьезным соперником врио губернатора Максима Решетникова, однако «вылет» политика из кампании мало что меняет — считает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Выбывает Окунев или остался бы — это не столь принципиально. Все равно все и так знают, кто будет губернатором», — отметил собеседник.
На пост главы региона теперь претендуют шесть кандидатов, которые сейчас проходят проверку документов. Голосование состоится 10 сентября.