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27 июля 2017
15:00  27 июля 2017 2

Тимошенко заступилась за Саакашвили, оставшегося без гражданства: «Позор для страны»

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, тимошенко юлия
Решение Порошенко Тимошенко называет «грязной политикой»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины — позор для страны.

Решение президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства она считает «грязной политикой», совершаемой по отношению к оппонентам. Такими поступками лидер государства, по мнению политика, «пятнает репутацию Украины».

«Это должно получить надлежащую оценку мирового сообщества», — приводит слова руководителя партии «Батькивщина» портал Dni.ru. По мнению Тимошенко, единственная цель Порошенко на данный момент — удержаться у власти любыми способами.

Сейчас бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Америке. Когда он вернется в Украину, пока неизвестно, сообщает Nation News.

О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Первым о таком решении президента Порошенко заявил депутат Игорь Мосийчук. В ответ экс-губернатор Одесской области сказал, что собирается оспаривать это решение в суде.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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