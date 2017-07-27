Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины — позор для страны.
Решение президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства она считает «грязной политикой», совершаемой по отношению к оппонентам. Такими поступками лидер государства, по мнению политика, «пятнает репутацию Украины».
«Это должно получить надлежащую оценку мирового сообщества», — приводит слова руководителя партии «Батькивщина» портал Dni.ru. По мнению Тимошенко, единственная цель Порошенко на данный момент — удержаться у власти любыми способами.
Сейчас бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Америке. Когда он вернется в Украину, пока неизвестно, сообщает Nation News.
О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Первым о таком решении президента Порошенко заявил депутат Игорь Мосийчук. В ответ экс-губернатор Одесской области сказал, что собирается оспаривать это решение в суде.