Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов собирается приехать в Пермь после того, как пройдут губернаторские выборы. Об этом он сообщил в соцсетях.
Венедиктов сделал репост сообщения врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, в котором тот похвастался посещением музея ложки, расположенного в Нытве. «Макс Решетников открыл для себя в Нытве Музей ложки. Придется съездить!», — написал журналист. В ответ глава Прикамья пригласил Алексея Венедиктова в гости, порекомендовав приехать в августе или сентябре — это «лучшее время». «Сразу после выборов приеду! Вне зависимости от результатов», — ответил главред «Эха Москвы».
Напомним, выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября. На регистрацию в избирком сдали документы семь кандидатов, однако уже известно, что один из них не прошел муниципальный фильтр. Политик получил в свою поддержку порядка 160 подписей депутатов при необходимости представить в избирательную комиссию минимум 234 подписи.