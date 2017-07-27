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27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
15:07  27 июля 2017 0

Алексей Венедиктов приедет в Пермь после губернаторских выборов

Главреда "Эха Москвы" на поездку в Пермь соблазнило фото Максима Решетникова с ложкой в рукеФото: Инстаграм Максима Решетникова

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов собирается приехать в Пермь после того, как пройдут губернаторские выборы. Об этом он сообщил в соцсетях.

Венедиктов сделал репост сообщения врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, в котором тот похвастался посещением музея ложки, расположенного в Нытве. «Макс Решетников открыл для себя в Нытве Музей ложки. Придется съездить!», — написал журналист. В ответ глава Прикамья пригласил Алексея Венедиктова в гости, порекомендовав приехать в августе или сентябре — это «лучшее время». «Сразу после выборов приеду! Вне зависимости от результатов», — ответил главред «Эха Москвы».

Напомним, выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября. На регистрацию в избирком сдали документы семь кандидатов, однако уже известно, что один из них не прошел муниципальный фильтр. Политик получил в свою поддержку порядка 160 подписей депутатов при необходимости представить в избирательную комиссию минимум 234 подписи.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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