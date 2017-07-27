Россельхознадзор сообщил о результатах своей работы за первые шесть месяцев 2017 года. В общей сложности уничтожили уже 35 тонн продуктов.
«В 2017-м уменьшилось количество проверок на плодоовощных базах в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее изъято и уничтожено 35 тонн продуктов, попадающих под санкции», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.
Стоит добавить, что, по данным Россельхознадзора, за первое полугодие 2016-го было уничтожено на 12 тонн меньше, чем сейчас. При меньшем количестве рейдов выявили больше контрафакта. Это говорит о том, что поставщики активизировались и стали завозить больше санкционной еды.