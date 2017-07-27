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27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:29  27 июля 2017 0

В 2017-м в Свердловской области уже уничтожено в полтора раза больше санкционной еды, чем год назад

У бульдозеристов, давящих продукты, нет времени на перерывФото: promvest.info

Россельхознадзор сообщил о результатах своей работы за первые шесть месяцев 2017 года. В общей сложности уничтожили уже 35 тонн продуктов.

«В 2017-м уменьшилось количество проверок на плодоовощных базах в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее изъято и уничтожено 35 тонн продуктов, попадающих под санкции», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.

Стоит добавить, что, по данным Россельхознадзора, за первое полугодие 2016-го было уничтожено на 12 тонн меньше, чем сейчас. При меньшем количестве рейдов выявили больше контрафакта. Это говорит о том, что поставщики активизировались и стали завозить больше санкционной еды.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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