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27 июля 2017
15:21  27 июля 2017 0

Пореченков раскрыл главную тайну «Битвы экстрасенсов»

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, пореченков михаил
Актер не впервые выступает с разоблачительной речью против шоуФото: Антон Басанаев © URA.RU

Актер Михаил Пореченков выступил с очередными откровениями, касающимися шоу «Битва экстрасенсов», ведущим которого он выступал в течение нескольких лет.

Пореченков заявил, что участникам «Битвы» постоянно давали подсказки, передает «Федеральное агентство новостей». Узнав об обмане телезрителей, ведущий предпочел покинуть шоу. По признанию актера, сначала он верил участникам программы и работал с большим интересом, но потом понял технологию работы.

«Ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее… — рассказал Пореченков. — И когда все поняли, что это кому-то приносит деньги — вот с этого момента я ушел оттуда». По словам артиста, предложенную им проверку не выдержал ни один из экстрасенсов. В чем заключалась проверка и как она проходила, Пореченков не уточнил.

Пореченков ранее уже выступал с заявлением, что все происходящее в шоу — вранье. Тогда ему ответил в том числе финалист «Битвы экстрасенсов» из Екатеринбурга Данис Глинштейн. «Если честно, то, по моему мнению, Пореченков — это актер третьего сорта, я не считаю его хорошим актером, он скучный. Одно время он дружил с Константином Хабенским, и посмотрите, где тот, а где Пореченков, — заявлял Глинштейн в комментарии „URA.RU“. — Он шумиху вокруг себя создает, ему же надо привлекать к себе внимание. Нет былой звездности, ушло время». Глинштейн заверял, что в шоу участвуют настоящие экстрасенсы, но победу в программе присуждают не по умениям, а по типажу — выигрывает тот, кого выберет продюсер.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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