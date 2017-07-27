В Сабетте, на строящихся объектах завода «Ямал СПГ», рабочие «РСК Логистик» объявили повторную голодовку. Сотрудники компании также записали обращение к президенту Владимиру Путину и опубликовали его в сообществе «ВКонтакте» в четверг, 27 июля. Первая голодовка из-за невыплаты зарплаты произошла в июне 2017 года. В акции протеста участвуют девять человек.
«Мы более трех месяцев не получаем зарплату. Мы писали и в прокуратуру, и в Гострудинспекцию, и писали вам на горячую линию. Нам никто не может дать ответ, когда мы получим свои деньги. Предыдущая голодовка была около шести недель назад. Те, кто был на голодовке, получили деньги. А более 300 человек, которые находились на межвахте, не получили ни копейки. Мы ходили к представителям „Ямал СПГ“, Евгений Кот — и до сих пор нас кормят обещаниями. Мы отправляем обращения вам, надеемся на вашу помощь», — сказал один из участников голодовки.
Компания, не покрывшая долги по зарплате перед рабочими — «РСК—Логистик» — является подрядчиком на строительстве завода «Ямал СПГ». Ранее власти Ямала заявляли, что непосредственно «Ямал СПГ» долгов перед своими партнерами не имеет и, соответственно, претензии этому предприятию предъявлять не нужно, а следует привлекать к ответу только «РСК-Логистик». Следственный комитет проводил проверку по факту невыплаты зарплаты вахтовикам.