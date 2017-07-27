Тюменец пытался построить дом на боевом фугасе. ФОТО

Житель Тюмени нашел снаряд во время строительных работ у себя во дворе. На место пришлось выезжать кинологам и саперам.
Тюменец, проживающий на Третьей степной улице, нашел взрывное устройство, пока копал землю под фундамент дома. Заряд оказался боевой, людей с места происшествия эвакуировали. Об этом «URA.RU» сообщили в 32-м отделении ФПС по Тюменской области.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что на место выезжала оперативная группа, в составе которой были кинологи и саперы. Снаряд оказался образца 1957 года. Его вывезли на стрельбище за городом и утилизировали. Сейчас проводится проверка по факту находки.