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Главные новости Тюменской области
16:28  27 июля 2017 0

Тюменец пытался построить дом на боевом фугасе. ФОТО

Тюменец обнаружил боевой снаряд, когда рыл фундамент под домФото: Majestic, портал car72.ru

Житель Тюмени нашел снаряд во время строительных работ у себя во дворе. На место пришлось выезжать кинологам и саперам.

Тюменец, проживающий на Третьей степной улице, нашел взрывное устройство, пока копал землю под фундамент дома. Заряд оказался боевой, людей с места происшествия эвакуировали. Об этом «URA.RU» сообщили в 32-м отделении ФПС по Тюменской области.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что на место выезжала оперативная группа, в составе которой были кинологи и саперы. Снаряд оказался образца 1957 года. Его вывезли на стрельбище за городом и утилизировали. Сейчас проводится проверка по факту находки.

Анна Гринь
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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