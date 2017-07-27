18:16 27 июля 2017 0

В Каслях со второй попытки выберут нового мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каслинский городской суд 27 июля, в четверг, признал незаконным решение конкурсной комиссии об исключении из числа кандидатов на пост мэра Каслей Вячеслава Горобца, сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства Челябинской области. Результаты выборов, по итогам которых мэром стала Екатерина Васенина, могут быть отменены.

Конкурсная комиссия, если решение суда вступит в силу, должна повторно рассмотреть заявление Горобца о его допуске к участию в конкурсе. Сейчас уточняются юридические аспекты — надо ли подавать в суд на горсовет Каслей, избравших главой Васенину, или решения суда от 27 июля достаточно для того, чтобы итоги сессии были признаны недействительными.

Место главы Каслей стало вакантно после того, как прежний градоначальник Юрий Скулыбердин покинул свой пост по требованию губернатора Бориса Дубровского. К мэру накопились претензии, связанные со строительством фильтровальной станции. После его отставки вскрылись новые «косяки», связанные с оборотом земель, и Дубровский даже высказался в адрес экс-главы: «Счастье его, что успел уйти!».

В городе объявили новые выборы. На кресло главы претендовали директор каслинского МУП «Город» Александр Егоров, гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, а также и. о. мэра города Дмитрий Дерябин. На итоговом заседании конкурсной комиссии отклонили кандидатуру Горобца, так как возникли подозрения в подлинности его диплома военного училища. Мэром стала Екатерина Васенина, родственница каслинского предпринимателя Андрея Васенина, чей бизнес связан с коммуналкой города. Горобец подал на комиссию в суд, предоставив документы, что его диплом подлинный.