Умерший в турецком отеле турист оказался жителем Югры

Умерший в турецком отеле россиянин оказался жителем Сургута. Причиной смерти могло стать чрезмерное употребление алкоголя.
Погибшего туриста зовут Дмитрий Садовников. Югорчанин приехал на отдых со своей женой и друзьями на средиземноморский курорт в Кемер. Тело мужчины возле бассейна на территории пятизвездочного отеля обнаружила его супруга.
Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть российского туриста. По одной из версий, причиной несчастья могло стать большое количество алкоголя, которое накануне выпил сибиряк, отмечает РИА «Новости». Официально подтвердить информацию на момент создания материала не удалось: в генеральном консульстве России в Анталье не ответили на звонки журналистов «URA.RU».
В данный момент тело мужчины находится в институте судебной медицины в Турции, где выясняются причины смерти.