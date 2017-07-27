{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
19:34  27 июля 2017 0

Умерший в турецком отеле турист оказался жителем Югры

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Тело югорчанина найдено в турецком КемереФото: depositphotos.com

Умерший в турецком отеле россиянин оказался жителем Сургута. Причиной смерти могло стать чрезмерное употребление алкоголя.

Погибшего туриста зовут Дмитрий Садовников. Югорчанин приехал на отдых со своей женой и друзьями на средиземноморский курорт в Кемер. Тело мужчины возле бассейна на территории пятизвездочного отеля обнаружила его супруга.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть российского туриста. По одной из версий, причиной несчастья могло стать большое количество алкоголя, которое накануне выпил сибиряк, отмечает РИА «Новости». Официально подтвердить информацию на момент создания материала не удалось: в генеральном консульстве России в Анталье не ответили на звонки журналистов «URA.RU».

В данный момент тело мужчины находится в институте судебной медицины в Турции, где выясняются причины смерти.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров