19:49 27 июля 2017 0

Сергей Дивичук, директор ООО "Ритуал Хелп", сам в прошлом сотрудник отдела полиции №14 Фото: читатели "URA.RU"

Новая жертва «черных похоронщиков» обратилась за помощью в полицию: сотрудники из «Ритуал Хелп» требовали с женщины деньги за паспорт ее умершей мамы. Документ удалось забрать лишь при помощи сотрудников правоохранительных органов.

Похоронная контора «Ритуал Хелп», о грязных методах которой «URA.RU» писало множество раз, в очередной раз попала в поле зрения полиции. Ничего неожиданного не произошло, «черные похоронщики» обманули женщину по давно отработанной схеме.

«В воскресенье у меня умерла мама. Я позвонила в полицию, скорую помощь, а вскоре после этого мне позвонила девушка, назвавшись сотрудницей полиции. Она мне продиктовала номер телефона. Велела по нему звонить, дескать, это муниципальная служба, которая бесплатно перевозит покойников. И чтобы я больше ни к кому не обращалась», — рассказала «URA.RU» Елена К.

Женщина позвонила по указанному телефону, и вскоре за телом приехал представитель организации, который назвался Константином Рычковым.

«Что интересно, пока Рычков готовился вывезти тело, к нам приехали представители еще нескольких ритуальных компаний. А ведь мы ни в одну не звонили. Видимо, осведомитель из полиции или скорой помощи предупредил целую кучу таких фирм. А может, там и не один осведомитель работает», — продолжает Елена.

Уезжая, Рычков забрал паспорт скончавшейся женщины, объяснив, что он потребуется при оформлении в морге. Спустя день Елене позвонила девушка из похоронной компании, чтобы обговорить дальнейшие действия. Только тогда она сообщила настоящее название компании — «Ритуал Хелп». К этому времени Елена уже договорилась с другой компанией, предоставляющей ритуальные услуги по более низкой цене. Тогда в «Ритуал Хелпе» заявили, что не отдадут просто так паспорт, но его можно выкупить за четыре тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию. Вместе с сотрудниками они пошли в офис похоронщиков, которые «бурчали, были недовольны, но отдали мне паспорт».

«Действительно, женщина обращалась в отдел полиции №8. Документ ей удалось вернуть, а теперь службе участковых уполномоченных поручена проверка», — прокомментировал «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.