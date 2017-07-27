Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Сергей Петросян погиб в Краснодарском крае. Тело спортсмена, пропавшего еще 20 июля, было найдено в реке без признаков насильственной смерти.
По факту смерти 29-летнего тяжелоатлета проводится проверка, сообщает «Национальная служба новостей».
«Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена, написал на своей странице в Facebook мэр Горячего Ключа Иван Федоровский. — Трагически погиб Сергей Петросян. Он был примером стойкости и жизнелюбия. Сергей из тех молодых людей, на которых стоит равняться. Целеустремленный и талантливый тяжелоатлет оставил яркий след в российском спорте, одержав множество громких побед. Его гибель — невосполнимая утрата для всех нас. Глубочайшие соболезнования родным и близким».
Сергей Петросян, занимавшийся спортом с 10 лет, в 2005 году стал чемпионом Европы среди юношей, а в 2006 -выиграл серебряную медаль на юниорском чемпионате мира. В 2007 году Сергей вошел в состав национальной сборной России и победил на чемпионате Европы в Страсбурге. Свой успех он повторил на чемпионате Европы в Линьяно в 2008 году. В будущем спортсмен планировал перейти на тренерскую работу.