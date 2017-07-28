Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его невеста, а точнее, уже жена Алена Краснова исполнили на свадьбе воздушный танец. Новобрачные под звуки музыки поднялись в воздух на специальных тросах.
Комментаторы уже назвали это самым эффектным танцем жениха и невесты.
Как ранее писало «URA.RU», звездная свадьба прошла в подмосковном Zhavoronki Event Hall. Гости, среди которых и такие звезды, как примадонна Алла Пугачева, бабушка жениха, ее супруг Максим Галкин, мама Никиты Кристина Орбакайте, певцы Дмитрий Колдун и Александр Буйнов, активно делились в социальных сетях фотографиями и видео со свадьбы.