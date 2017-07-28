В результате пожара в многоквартирном жилом доме на улице Бисертской в Екатеринбурге погибла женщина. По предварительной информации, она отравилась продуктами горения во время эвакуации.
Как сообщает ТК «Ночные новости», возгорание произошло на 3 этаже в доме №29 по улице Бисертской. Когда пожар начался, хозяев квартиры дома не было, поэтому огонь достаточно быстро распространился по всему помещению.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали порядка 80 человек — жителей 4 подъезда, в котором находилась горящая квартира. При этом одна из жительниц дома, спускаясь по лестнице, отравилась продуктами горения.
В настоящее время пожар потушен, причину возгорания выяснят пожарные дознаватели.