{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
02:30  28 июля 2017 0

В Екатеринбурге при пожаре на Елизавете погибла женщина. ФОТО

Одна из жительниц дома надышалась дымом, пока спускалась по лестницеФото: ТК "Ночные новости"

В результате пожара в многоквартирном жилом доме на улице Бисертской в Екатеринбурге погибла женщина. По предварительной информации, она отравилась продуктами горения во время эвакуации.

Как сообщает ТК «Ночные новости», возгорание произошло на 3 этаже в доме №29 по улице Бисертской. Когда пожар начался, хозяев квартиры дома не было, поэтому огонь достаточно быстро распространился по всему помещению.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали порядка 80 человек — жителей 4 подъезда, в котором находилась горящая квартира. При этом одна из жительниц дома, спускаясь по лестнице, отравилась продуктами горения.

В настоящее время пожар потушен, причину возгорания выяснят пожарные дознаватели.

1/5
Фото: ТК «Ночные новости»

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров