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28 июля 2017
27 июля 2017
02:55  28 июля 2017 0

Место гибели россиян в Абхазии обследовали спасатели. ВИДЕО

Самолет, упавший в окрестностях Пицунды, числился за российским аэроклубомФото: Youtube (скрин)

Кадры с места крушения российского легкомоторного самолета опубликовал телеканал Sputnik Абхазия. На видеозаписи сотрудники МЧС республики собирают обломки воздушного судна и собирают предметы, которые могут иметь хоть какое-то отношение к происшествию.

По уточненной информации, трагедия произошла около 17:30 (мск) 27 июля в районе Пицунды. На борту самолета, приписанного к аэроклубу «Седьмое небо», находилось три человека, в том числе пилот и 11-летняя девочка. Все они погибли.

В качестве основной версии катастрофы рассматривается ошибка пилотирования, пишет Nation News.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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