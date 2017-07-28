Кадры с места крушения российского легкомоторного самолета опубликовал телеканал Sputnik Абхазия. На видеозаписи сотрудники МЧС республики собирают обломки воздушного судна и собирают предметы, которые могут иметь хоть какое-то отношение к происшествию.
По уточненной информации, трагедия произошла около 17:30 (мск) 27 июля в районе Пицунды. На борту самолета, приписанного к аэроклубу «Седьмое небо», находилось три человека, в том числе пилот и 11-летняя девочка. Все они погибли.
В качестве основной версии катастрофы рассматривается ошибка пилотирования, пишет Nation News.