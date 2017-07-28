Американская сторона подтвердила готовность принять в качестве посла России в США Анатолия Антонова. Профессиональный дипломат, Антонов с 2011 по 2016 год занимал должность заместителя министра обороны РФ.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в российском МИДе, сейчас, после того, как получен агреман (предварительное согласие на назначение дипломата), решаются формальности с предоставлением дипломатической визы.
Анатолий Антонов родился в 1955 году в Омске. В 1978 году окончил МГИМО, а в 1984 — аспирантуру МГИМО. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, чрезвычайный и полномочный посол РФ, доктор политических наук. Во время службы в министерстве обороны РФ отвечал за вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в части подготовки международных соглашений в соответствующей области.
Отметим, что из-за воссоединения Крыма с Россией, Анатолия Антонова внесли в санкционные списки страны Евросоюза, Канада и Украина.
Как ранее сообщило «URA.RU», российский посол в США Сергей Кисляк 22 июля официально завершил свою работу в Вашингтоне. Его обязанности до прибытия нового посла исполняет советник посольства Денис Гончар.