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28 июля 2017
27 июля 2017
05:38  28 июля 2017 0

Послом России в США будет бывший заместитель Сергея Шойгу

Анатолий Антонов пять лет прослужил заместителем министра обороны РФФото: Министерство обороны РФ

Американская сторона подтвердила готовность принять в качестве посла России в США Анатолия Антонова. Профессиональный дипломат, Антонов с 2011 по 2016 год занимал должность заместителя министра обороны РФ.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в российском МИДе, сейчас, после того, как получен агреман (предварительное согласие на назначение дипломата), решаются формальности с предоставлением дипломатической визы.

Анатолий Антонов родился в 1955 году в Омске. В 1978 году окончил МГИМО, а в 1984 — аспирантуру МГИМО. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, чрезвычайный и полномочный посол РФ, доктор политических наук. Во время службы в министерстве обороны РФ отвечал за вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в части подготовки международных соглашений в соответствующей области.

Отметим, что из-за воссоединения Крыма с Россией, Анатолия Антонова внесли в санкционные списки страны Евросоюза, Канада и Украина.

Как ранее сообщило «URA.RU», российский посол в США Сергей Кисляк 22 июля официально завершил свою работу в Вашингтоне. Его обязанности до прибытия нового посла исполняет советник посольства Денис Гончар.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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