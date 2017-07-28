{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
27 июля 2017
06:12  28 июля 2017 0

Билл Гейтс опустился на вторую строку в списке самых богатых жителей планеты

Создатель компании Amazon Джефф Безос теснит конкурентов последние несколько месяцевФото: Pixabay

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился на вторую строку в рейтинге самых богатых людей мира. Свое место он уступил основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу.

Разрыв между состоянием Безоса и Гейтся составил 600 млн долларов, сообщает телеканал 360, ссылающийся на данные Forbes. Между тем, по информации Bloomberg, ситуация не меняется: Гейтс по прежнему лидер, его состояние оценивается в 90,8 млрд долларов. Состояние Безоса — 89,8 млрд долларов, считают аналитики Bloomberg.

По данным Forbes, Безос владеет состоянием, оцениваемым в 90,6 млрд долларов, а Гейтс — «всего» в 90 млрд долларов.

Гейтс с 2013 года никому не отдавал свой статус «самого богатого человека в мире». Но теперь его потеснили с трона. Так как акции Amazon растут достаточно быстро, и в четверг они уже выросли на 1,2%, то состояние Безоса фактически за один день выросло более чем на миллиард долларов. Безос владеет 17% акций компании, акции которой сейчас понимаются вверх.

По данным Nation News, Гейтс не уступал статус самого богатого человека в мире с 2013 года. Накануне акции Amazon выросли сразу на 1,2%, сделав Безоса богача более чем на миллиард долларов. Всего ему принадлежит 17% акций компании Amazon.

Как ранее писало «URA.RU», Джефф Безос поднялся на вторую строку рейтинга богачей в конце марта 2017 года, потеснив американского финансиста Уоррена Баффета, владеющего инвестиционным холдингом Berkshire Hathaway.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров