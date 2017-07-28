Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился на вторую строку в рейтинге самых богатых людей мира. Свое место он уступил основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу.
Разрыв между состоянием Безоса и Гейтся составил 600 млн долларов, сообщает телеканал 360, ссылающийся на данные Forbes. Между тем, по информации Bloomberg, ситуация не меняется: Гейтс по прежнему лидер, его состояние оценивается в 90,8 млрд долларов. Состояние Безоса — 89,8 млрд долларов, считают аналитики Bloomberg.
По данным Forbes, Безос владеет состоянием, оцениваемым в 90,6 млрд долларов, а Гейтс — «всего» в 90 млрд долларов.
Гейтс с 2013 года никому не отдавал свой статус «самого богатого человека в мире». Но теперь его потеснили с трона. Так как акции Amazon растут достаточно быстро, и в четверг они уже выросли на 1,2%, то состояние Безоса фактически за один день выросло более чем на миллиард долларов. Безос владеет 17% акций компании, акции которой сейчас понимаются вверх.
По данным Nation News, Гейтс не уступал статус самого богатого человека в мире с 2013 года. Накануне акции Amazon выросли сразу на 1,2%, сделав Безоса богача более чем на миллиард долларов. Всего ему принадлежит 17% акций компании Amazon.
Как ранее писало «URA.RU», Джефф Безос поднялся на вторую строку рейтинга богачей в конце марта 2017 года, потеснив американского финансиста Уоррена Баффета, владеющего инвестиционным холдингом Berkshire Hathaway.