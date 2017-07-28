Украинский депутат и глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев опубликовал заявление Михаила Саакашвили на получение гражданства Украины. Фотографию документа он разместил на личной странице в «Фейсбуке».
В заявлении бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области писал, что «под судом и следствием на территории иностранных государств» не находится и знает, что недостоверные сведения грозят лишением гражданства, передает «Эхо Москвы».
Депутат украинской Рады в своем комментарии к документу отметил, что о политических причинах лишения Саакашвили гражданства можно поспорить, а вот о юридических — нет. «Если бы в 2015 году он все честно написал в анкете, то и гражданство бы получил, и повода для лишения не дал бы. Ключевое слово — честно», — приводит слова украинского парламентария «Федеральное агентство новостей».
Президент Украины Петр Порошенко принял решение о лишении Михаила Саакашвили гражданства страны 26 июля. Причина — ложная информация о себе в официальных документах. Бывший глава Грузии, лишенный гражданства и в этой стране, назвал это решение незаконным и собирается оспаривать его в суде, напоминает RT.
За Саакашвили 27 июля заступилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявив, что данное решение Порошенко — позор для страны.