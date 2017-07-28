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28 июля 2017
27 июля 2017
07:30  28 июля 2017 0

Депутат Рады обнародовал заявление Саакашвили на получение украинского гражданства. ФОТО

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили писал, что «под судом и следствием на территории иностранных государств» не находитсяФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинский депутат и глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев опубликовал заявление Михаила Саакашвили на получение гражданства Украины. Фотографию документа он разместил на личной странице в «Фейсбуке».

В заявлении бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области писал, что «под судом и следствием на территории иностранных государств» не находится и знает, что недостоверные сведения грозят лишением гражданства, передает «Эхо Москвы».

Депутат украинской Рады в своем комментарии к документу отметил, что о политических причинах лишения Саакашвили гражданства можно поспорить, а вот о юридических — нет. «Если бы в 2015 году он все честно написал в анкете, то и гражданство бы получил, и повода для лишения не дал бы. Ключевое слово — честно», — приводит слова украинского парламентария «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины Петр Порошенко принял решение о лишении Михаила Саакашвили гражданства страны 26 июля. Причина — ложная информация о себе в официальных документах. Бывший глава Грузии, лишенный гражданства и в этой стране, назвал это решение незаконным и собирается оспаривать его в суде, напоминает RT.

За Саакашвили 27 июля заступилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявив, что данное решение Порошенко — позор для страны.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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