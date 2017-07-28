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28 июля 2017
27 июля 2017
08:12  28 июля 2017 0

Рогозин пришел в ярость из-за задержания российских артистов в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон осудил задержание россяинФОТО: Facebook Игоря Додона

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин раскритиковал инцидент с задержанием российских артистов в аэропорту Кишинева. Политик назвал произошедшее «позорной историей».

«Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции!», — приводит агентство «Nation news» слова Рогозина.

Ранее стало известно о том, что группу российских артистов не пустили в Молдавию, напоминет «Федеральное агентство новостей». Въезд запретили Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой, Дмитрию Дунаеву и герою СССР Владимиру Гасояну, планировавших участие в концерте, посвящённому 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Президент Молдавии Игорь Додон назвал ситуацию очередной провокацией и извинился перед гостями.

«Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишинёвском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться», — написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.

Глава Молдавии также подчеркнул, что по поводу задержания российских артистов будут разбирательства. «Виновные в актах произвола понесут наказание», — цитирует RT слова Додона.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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