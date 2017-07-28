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28 июля 2017
27 июля 2017
08:47  28 июля 2017 0

Apple прекратила выпуск двух своих гаджетов

2014_12_Клипарт, эппл, apple, компьютер, техника, технологии, макинтош, макбук
Американская компания уже сняла плееры с продажиФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Американская компания Apple больше не будет выпускать свои плееры iPod nano и iPod shuffle- об этом «яблочники» сообщили в Twitter.

Как пояснили в Apple, плееры iPod nano и iPod shuffle являются последними в линейке «яблочной» продукции. Причина- у этих моделей нет доступа в интернет.

При этом снятые с производства вышеупомянутые устройства продолжат продавать, пока те не закончатся на складах в магазинах.

На днях стало известно, что компания запускает в РФ программу trade-in, благодаря которой все ее пользователи смогут обменять старые телефоны iPhone на новые с доплатой, напоминает телеканал 360

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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