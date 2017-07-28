Apple прекратила выпуск двух своих гаджетов

Американская компания Apple больше не будет выпускать свои плееры iPod nano и iPod shuffle- об этом «яблочники» сообщили в Twitter.
Как пояснили в Apple, плееры iPod nano и iPod shuffle являются последними в линейке «яблочной» продукции. Причина- у этих моделей нет доступа в интернет.
При этом снятые с производства вышеупомянутые устройства продолжат продавать, пока те не закончатся на складах в магазинах.
На днях стало известно, что компания запускает в РФ программу trade-in, благодаря которой все ее пользователи смогут обменять старые телефоны iPhone на новые с доплатой, напоминает телеканал 360