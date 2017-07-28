Фигуристка Татьяна Навка готовится к новому ледовому шоу. Результатами своих тренировок она поделилась в своем личном аккаунте в Instagram, выложив фото, демонстрирующее ее шикарную растяжку.
В новом сезоне Навка кардинально сменит имидж и превратиться из испанки Кармен в пушкинскую Людмилу. «Готовлюсь к „Руслан и Людмиле“. Спасибо @van_den1 за то, что не даешь мне расслабиться», — написала она в соцсетях.
Подписчики сравнили спортсменку с балериной Анастасией Волочковой, которая часто выкладывает фото, на которых сидит на шпагате, передает портал Дни.ру.
В этой «борьбе» пользователи поддержали Навку, отметив, что растяжка у скандальной балерины «пошлая», а у Навки «изящная». «Волочкова нервно курит в сторонке», «Волочкова со своей растяжкой оказывается не одна.Конкуренция очень даже!», «Отбираете хлеб у Волочковой!!!», — прокомментировали снимок Навки фанаты.