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28 июля 2017
27 июля 2017
10:35  28 июля 2017 3

«Волочкова нервно курит»: Навка утерла нос скандальной балерине. ФОТО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Татьяна Навка., навка татьяна
Фигуристка посоревновалась с Волочковой в шпагатеФото: личная страница ВКонтакте

Фигуристка Татьяна Навка готовится к новому ледовому шоу. Результатами своих тренировок она поделилась в своем личном аккаунте в Instagram, выложив фото, демонстрирующее ее шикарную растяжку.

В новом сезоне Навка кардинально сменит имидж и превратиться из испанки Кармен в пушкинскую Людмилу. «Готовлюсь к „Руслан и Людмиле“. Спасибо @van_den1 за то, что не даешь мне расслабиться», — написала она в соцсетях.

Подписчики сравнили спортсменку с балериной Анастасией Волочковой, которая часто выкладывает фото, на которых сидит на шпагате, передает портал Дни.ру.

В этой «борьбе» пользователи поддержали Навку, отметив, что растяжка у скандальной балерины «пошлая», а у Навки «изящная». «Волочкова нервно курит в сторонке», «Волочкова со своей растяжкой оказывается не одна.Конкуренция очень даже!», «Отбираете хлеб у Волочковой!!!», — прокомментировали снимок Навки фанаты.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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