Предприятия малого бизнеса из Краснотурьинска станут резидентами индустриального парка «Богословский». Корпорация развития Среднего Урала заключила три предварительных договора на аренду помещений в строящемся бизнес-инкубаторе.
Первыми желающими арендовать помещения бизнес-инкубатора стали «малые» резиденты «Богословского», краснотурьинские предприятия — производитель минеральных подкормок ООО «Сорбент-К», предприятие по производству неорганических пигментов из отходов глиноземного производства ООО «Палитра» и производитель почвенных кондиционеров и сорбентов ООО «Эко Трейд».
Предприниматели получат возможность работать на правах аренды в современном комплексе, бесплатно присоединиться ко всем инженерным сетям, использовать готовую инфраструктуру индустриального парка и льготы территории опережающего развития при получении статуса резидента. Компании займут цеха уже в октябре 2017 года.
Сам производственный комплекс сдадут в сентябре — сейчас там заканчивается устройство фундамента, ведутся работы по строительству наружных инженерных сетей, — поясняют в КРСУ.
Площадь первой очереди промышленного бизнес-инкубатора составит 1,5 тыс. кв. метров. Здание состоит из четырех обособленных секций, включающих административно-бытовые и производственные помещения под цеха, склады и офисы. Бизнес- инкубатор будет оснащен промышленными воротами и специальным оборудованием — в частности, кран-балками грузоподъёмностью 3,2 тонны.
Промышленный бизнес-инкубатор в «Богословском» — проект Корпорации развития Среднего Урала, направленный на создание условий для работы в индустриальном парке субъектов малого и среднего бизнеса. Здесь смогут разместиться малые и средние предприятия, которые включаться в производственные процессы крупных резидентов ТОР «Краснотурьинск» и будут выполнять их заказы, а также самостоятельные малогабаритные производства, для которых нецелесообразно возводить собственные заводы.
Отметим, что на сегодняшний день строительство внеплощадочной инфраструктуры парка завершено, к площадке подведены все основные коммуникации. В июне состоялся пробный запуск газовой отопительной котельной. Ведутся активные работы по созданию внутриплощадочной инфраструктуры: монтируются кабельные эстакады, прокладывается газопровод, сети теплоснабжения, канализация для промышленных стоков. Срок окончания работ по внутренней инфраструктуре парка «Богословский» — конец 2017 года.