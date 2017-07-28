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Главные новости Свердловской области
11:41  28 июля 2017 0

КРСУ заманивает малый бизнес в «Богословский». Обещает в аренду цеха и оборудование

Здание бизнес-инкубатора для небольших предприятий сдадут в сентябре, переезд резидентов намечен на октябрьФОТО: читатели "URA.RU"

Предприятия малого бизнеса из Краснотурьинска станут резидентами индустриального парка «Богословский». Корпорация развития Среднего Урала заключила три предварительных договора на аренду помещений в строящемся бизнес-инкубаторе.

В цехах есть необходимое оборудование для запуска производства
Читалеи «URA.RU»

Первыми желающими арендовать помещения бизнес-инкубатора стали «малые» резиденты «Богословского», краснотурьинские предприятия — производитель минеральных подкормок ООО «Сорбент-К», предприятие по производству неорганических пигментов из отходов глиноземного производства ООО «Палитра» и производитель почвенных кондиционеров и сорбентов ООО «Эко Трейд».

Предприниматели получат возможность работать на правах аренды в современном комплексе, бесплатно присоединиться ко всем инженерным сетям, использовать готовую инфраструктуру индустриального парка и льготы территории опережающего развития при получении статуса резидента. Компании займут цеха уже в октябре 2017 года.

Сам производственный комплекс сдадут в сентябре — сейчас там заканчивается устройство фундамента, ведутся работы по строительству наружных инженерных сетей, — поясняют в КРСУ.

Площадь первой очереди промышленного бизнес-инкубатора составит 1,5 тыс. кв. метров. Здание состоит из четырех обособленных секций, включающих административно-бытовые и производственные помещения под цеха, склады и офисы. Бизнес- инкубатор будет оснащен промышленными воротами и специальным оборудованием — в частности, кран-балками грузоподъёмностью 3,2 тонны.

Готовят к приезду резидентов и необходимую инфраструктуру
Читатели «URA.RU»

Промышленный бизнес-инкубатор в «Богословском» — проект Корпорации развития Среднего Урала, направленный на создание условий для работы в индустриальном парке субъектов малого и среднего бизнеса. Здесь смогут разместиться малые и средние предприятия, которые включаться в производственные процессы крупных резидентов ТОР «Краснотурьинск» и будут выполнять их заказы, а также самостоятельные малогабаритные производства, для которых нецелесообразно возводить собственные заводы.

Отметим, что на сегодняшний день строительство внеплощадочной инфраструктуры парка завершено, к площадке подведены все основные коммуникации. В июне состоялся пробный запуск газовой отопительной котельной. Ведутся активные работы по созданию внутриплощадочной инфраструктуры: монтируются кабельные эстакады, прокладывается газопровод, сети теплоснабжения, канализация для промышленных стоков. Срок окончания работ по внутренней инфраструктуре парка «Богословский» — конец 2017 года.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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