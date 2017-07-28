{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
13:15  28 июля 2017 2

В водоемах с питьевой водой для Урала вымерла рыба. ФОТО

Так выглядит берег Черноисточинского прудаФото: Facebook Андрей Волегов

В источнике питьевого водоснабжения Нижнего Тагила — Черноисточинском пруду — массово гибнет рыба. Об этом на своей странице в Facebook рассказал член общественной палаты Среднего Урала и общественного совета при свердловском минприроды Андрей Волегов, опубликовав снимок берега с сотнями дохлых рыб.

Аналогичная ситуация складывается и на главном питьевом источнике Челябинска — Шершнёвском водохранилище. В свердловском Росприроднадзоре посоветовали обратиться в «Водоканал-НТ», который является пользователем пруда, но туда дозвониться не удалось. В Минэкологии Челябинской области в ситуации уже разобрались:

«После нескольких обращений горожан инспекторы регионального экологического надзора провели осмотр городского пляжа водохранилища, где насчитали около ста мертвых окуней. После — составили акт осмотра и отправили материалы в Рыбнадзор для проверки, но ихтиологи предположили, что конец июля — начало августа — время цветения сине-зеленых водорослей, что приводит к недостатку кислорода для пресноводной рыбы», — пояснила URA.RU пресс-секретарь челябинского минэкологии, отметив, что для жителей города это не несет никакой опасности.

По словам собеседницы, прежде чем вода попадет к жителям, она проходит предварительную подготовку и проверяется на соответствие всем санитарным нормам. Ситуация опасений не вызывает.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров