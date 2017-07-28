В водоемах с питьевой водой для Урала вымерла рыба. ФОТО

В источнике питьевого водоснабжения Нижнего Тагила — Черноисточинском пруду — массово гибнет рыба. Об этом на своей странице в Facebook рассказал член общественной палаты Среднего Урала и общественного совета при свердловском минприроды Андрей Волегов, опубликовав снимок берега с сотнями дохлых рыб.
Аналогичная ситуация складывается и на главном питьевом источнике Челябинска — Шершнёвском водохранилище. В свердловском Росприроднадзоре посоветовали обратиться в «Водоканал-НТ», который является пользователем пруда, но туда дозвониться не удалось. В Минэкологии Челябинской области в ситуации уже разобрались:
«После нескольких обращений горожан инспекторы регионального экологического надзора провели осмотр городского пляжа водохранилища, где насчитали около ста мертвых окуней. После — составили акт осмотра и отправили материалы в Рыбнадзор для проверки, но ихтиологи предположили, что конец июля — начало августа — время цветения сине-зеленых водорослей, что приводит к недостатку кислорода для пресноводной рыбы», — пояснила URA.RU пресс-секретарь челябинского минэкологии, отметив, что для жителей города это не несет никакой опасности.
По словам собеседницы, прежде чем вода попадет к жителям, она проходит предварительную подготовку и проверяется на соответствие всем санитарным нормам. Ситуация опасений не вызывает.