В Сургуте введен особый противопожарный режим. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии города.
На время действия особого противопожарного режима введен запрет на разведения костров, поджигание сухой травы, сжигание мусора в лесах и парках. Более того, сургутянам запрещено посещать городские леса, а также въезжать в лесную зону на автомобилях. Патрулировать леса будут сотрудники мэрии и государственной противопожарной службы, а также полицейские. Нарушившие требования особого противопожарного режима заплатят штраф — до 4 тысяч рублей, а если виновные являются должностными лицами, то до 30 тысяч. Юрлиц и вовсе могут наказать на 500 тысяч рублей.
В управлении по делам ГО и ЧС города также настоятельно рекомендуют не разжигать костры не только в лесных массивах, но и на дачных участках. Как ранее сообщало «URA.RU», на северо-западе ХМАО бушуют сильные пожары. В регионе введен режим ЧС, а губернатор Наталья Комарова была вынуждена прервать свой отпуск.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, режим чрезвычайной ситуации никаких ограничений на югорчан не накладывает — он необходим, чтобы привлекать дополнительные силы на борьбу со стихией. А вот жителям тех территорий, где введен особый противопожарный режим, запрещены все действия с открытым огнем. В такой ситуации оказались не только сургутяне — ранее особый режим был объявлен в Белоярском, Березовском и Ханты-Мансийском районах.