Губернатор Югры Наталья Комарова совершит облет территорий округа, где из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации — Березовский и Белоярский районы. Глава региона отправится в полет сразу после заседания правительства, в пятницу, 28 июля, сообщила «URA.RU» врио директора департамента общественных и внешних связей региона Вера Царева.
По данным Царевой, в вертолете будут только губернатор, профильные чиновники и представители МЧС — из облета решили не делать PR-акцию.
Ранее Наталья Комарова приняла решение о досрочном выходе из отпуска. Глава ХМАО вернулась в Ханты-Мансийск из Москвы утром в пятницу. Официально губернатор должна была отдыхать до понедельника.
В настоящий момент на территории Югры действует 35 лесных пожаров площадью более 4,9 тыс. гектаров. Из-за лесного огня ХМАО попал в топ-3 самых сложных точек России. По версии окружных властей, причиной чрезвычайной ситуации стали затянувшаяся жара на севере региона, отсутствие осадков, сухие грозы.