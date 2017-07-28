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25 июля 2017
13:38  28 июля 2017 1

Прибывшая утром из Москвы в Ханты-Мансийск Комарова снова улетит. За губернатором уже отправили вертолет

Визит Комаровой. День третий. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова, прибывшая в Ханты-Мансийск, провела заседание правительстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова совершит облет территорий округа, где из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации — Березовский и Белоярский районы. Глава региона отправится в полет сразу после заседания правительства, в пятницу, 28 июля, сообщила «URA.RU» врио директора департамента общественных и внешних связей региона Вера Царева.

По данным Царевой, в вертолете будут только губернатор, профильные чиновники и представители МЧС — из облета решили не делать PR-акцию.

Ранее Наталья Комарова приняла решение о досрочном выходе из отпуска. Глава ХМАО вернулась в Ханты-Мансийск из Москвы утром в пятницу. Официально губернатор должна была отдыхать до понедельника.

В настоящий момент на территории Югры действует 35 лесных пожаров площадью более 4,9 тыс. гектаров. Из-за лесного огня ХМАО попал в топ-3 самых сложных точек России. По версии окружных властей, причиной чрезвычайной ситуации стали затянувшаяся жара на севере региона, отсутствие осадков, сухие грозы.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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