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28 июля 2017
15:19  28 июля 2017 4

В России могут запретить «Макдоналдс», «Кока-Колу», «Бургер Кинг»

Клипарт, кремль, площадь красная , кремлевская стена, москва
Политологи уверены, что ответ Москвы на новые санкции будет максимально жесткимФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Россия на самом деле еще не ответила на введение новых санкций США. В ближайшее время правительство может пойти на запрет деятельности на территории страны ряда американских компаний, в том числе «Макдоналдса», «Кока-Колы» и «Бургер Кинга». Такое мнение «URA.RU» высказал политолог, член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов.

В пятницу, 28 июля, стало известно, что Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Как говорится в распространенном заявлении МИД РФ, Конгресс США накануне завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. В дипведомстве предложили американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала, которые находятся в США.

«Мы видим зеркальный ответ российской дипломатии. Но это не ответ на санкции, а логичная реакция на предыдущие недружественные шаги, которые были предприняты еще администрацией Барака Обамы», — пояснил Иванов.

Он выразил уверенность, что основной ответ на введение нового пакета санкций окажется довольно жестким и последует сразу после того, как закон подпишет американский лидер Дональд Трамп.

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Фото: Facebook

«Не исключаю, что на территории России будет приостановлена деятельность ряда американских компаний — например таких популярных сетей, как «Макдоналдс», «Кока-Кола», «Бургер Кинг», — сказал собеседник агентства.

Политолог подчеркнул, что «Америка толкает нас на поддержку Ирана и Северной Кореи».

«Речь может пойти даже о передаче КНДР технологий по ракетному вооружению. Ядерное оружие у них уже есть, однако нет хороших средств доставки. Думаю, что Россия может пойти на то, чтобы усилить Северную Корею», — предположил Иванов.

Глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов пояснил «URA.RU», что «мы уже на вербальном уровне довольно жестко отреагировали». «Президент назвал новые санкции хамством. У нас есть два направления болезненного ответа — космос и ядерное сотрудничество», — подчеркнул собеседник агентства.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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