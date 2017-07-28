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Главные новости Курганской области
15:07  28 июля 2017 0

Жильцам курганского общежития компенсируют сгоревшую крышу

Пожарные Спасатели Архив Челябинск, пожарный, лестница, вышка, подъемник, мчс
Из горящего дома эвакуировали более 60 человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям курганского общежития на пр. Машиностроителей, 11, где накануне сгорела новая крыша, выделят компенсации, кровлю восстановят в кратчайшие сроки. Об этом« URA.RU» рассказал руководитель администрации Кургана Андрей Потапов.

В пятницу, 28 июля, будет определена примерная смета на реконструкцию крыши. В тот же день мэрия планирует провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы выделить необходимые средства. Подрядчик будет определен без проведения конкурса, чтобы максимально ускорить процедуру.

В результате пожара крыша была практически полностью уничтожена
Фото из сообщества «Типичный Курган» соцсети «В контакте»

Всего в доме 160 квартир. По словам Андрея Потапова, верхние этажи оказались сильно залиты водой во время тушения пожара, однако никто из жильцов не захотел переселиться в предложенные номера гостиницы.

«Сегодня в 18:00 будет собрание, на котором гражданам разъяснят дальнейшие действия для получения компенсации», — рассказал изданию Потапов. Чтобы не создавать ажиотаж, заявления у пострадавших будут собирать прямо на месте — в течение двух недель к дому будет приезжать специализированный автомобиль.

Крыша пострадавшего дома по программе капремонта была отремонтирована только год назад. По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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