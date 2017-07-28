Жильцам курганского общежития компенсируют сгоревшую крышу

Жителям курганского общежития на пр. Машиностроителей, 11, где накануне сгорела новая крыша, выделят компенсации, кровлю восстановят в кратчайшие сроки. Об этом« URA.RU» рассказал руководитель администрации Кургана Андрей Потапов.
В пятницу, 28 июля, будет определена примерная смета на реконструкцию крыши. В тот же день мэрия планирует провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы выделить необходимые средства. Подрядчик будет определен без проведения конкурса, чтобы максимально ускорить процедуру.
Всего в доме 160 квартир. По словам Андрея Потапова, верхние этажи оказались сильно залиты водой во время тушения пожара, однако никто из жильцов не захотел переселиться в предложенные номера гостиницы.
«Сегодня в 18:00 будет собрание, на котором гражданам разъяснят дальнейшие действия для получения компенсации», — рассказал изданию Потапов. Чтобы не создавать ажиотаж, заявления у пострадавших будут собирать прямо на месте — в течение двух недель к дому будет приезжать специализированный автомобиль.
Крыша пострадавшего дома по программе капремонта была отремонтирована только год назад. По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор.