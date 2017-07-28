В Свердловской области утонула шестилетняя девочка. ФОТО

Несчастный случай произошел на реке Межевой в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Шестилетняя девочка упала в воду во время игры и утонула.
«В дежурную часть ОП № 21 по телефону от диспетчера службы спасения поступило тревожное сообщение о том, что на местном водоеме обнаружено тело неизвестной девочки. С целью установления обстоятельств ее гибели, в указанный населенный пункт незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ближайшего ОВД», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Выяснилось, что шестилетняя Марина была в поселке Уралец у прабабушки. Пока взрослые мылись в бане, Марина с пятилетней подружкой пошла играть на реку, которая протекает рядом с домом. Берег оборудован небольшим подмостком. Девочка поскользнулась на досках и упала в воду, а плавать она не умела. Когда взрослые пришли на берег искать Марину, они нашли лишь ее подружку в слезах.