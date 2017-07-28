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Главные новости Свердловской области
15:41  28 июля 2017 0

В Свердловской области утонула шестилетняя девочка. ФОТО

Девочка поскользнулась на подмостке и упала в водуФото: Валерий Горелых

Несчастный случай произошел на реке Межевой в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Шестилетняя девочка упала в воду во время игры и утонула.

«В дежурную часть ОП № 21 по телефону от диспетчера службы спасения поступило тревожное сообщение о том, что на местном водоеме обнаружено тело неизвестной девочки. С целью установления обстоятельств ее гибели, в указанный населенный пункт незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ближайшего ОВД», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выяснилось, что шестилетняя Марина была в поселке Уралец у прабабушки. Пока взрослые мылись в бане, Марина с пятилетней подружкой пошла играть на реку, которая протекает рядом с домом. Берег оборудован небольшим подмостком. Девочка поскользнулась на досках и упала в воду, а плавать она не умела. Когда взрослые пришли на берег искать Марину, они нашли лишь ее подружку в слезах.

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Погибшей девочке было шесть лет Фото: Валерий Горелых

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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