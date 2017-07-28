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Главные новости Свердловской области
15:57  28 июля 2017 0

На Урале подростки-автоугонщики устроили ДТП: один погиб, двое ранены. ФОТО

Подросток украл у матери деньги, ключи от машины и поехал кататьсяФото: ГИБДД по Свердловской области

Трое подростков на автомобиле попали в ДТП в Алапаевске в Свердловской области. 16-летний юноша, находившийся за рулем, погиб.

«Автомобиль принадлежит матери погибшего подростка. Она пояснила, что поздно вечером сын вышел на улицу и не вернулся. Она обнаружила отсутствие в сумке ключей от автомобиля и денег», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Подросток не справился с управлением и на втором километре дороги Верхняя Синячиха — Махнево слетел в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб, его пассажир госпитализирован с переломом бедра, а подружка с открытой черепно-мозговой травмой.

Известно, что молодой человек, который находился за рулем, состоял на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, в марте этого года был условно осужден. Второй подросток попадался на угоне машины и тоже стоял на учете в ПДН. 15-летняя девушка ночью сбежала из дома через открытое окно.

Машина сильно пострадала от удара
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Александр Лукманов
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