Трое подростков на автомобиле попали в ДТП в Алапаевске в Свердловской области. 16-летний юноша, находившийся за рулем, погиб.
«Автомобиль принадлежит матери погибшего подростка. Она пояснила, что поздно вечером сын вышел на улицу и не вернулся. Она обнаружила отсутствие в сумке ключей от автомобиля и денег», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Подросток не справился с управлением и на втором километре дороги Верхняя Синячиха — Махнево слетел в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб, его пассажир госпитализирован с переломом бедра, а подружка с открытой черепно-мозговой травмой.
Известно, что молодой человек, который находился за рулем, состоял на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, в марте этого года был условно осужден. Второй подросток попадался на угоне машины и тоже стоял на учете в ПДН. 15-летняя девушка ночью сбежала из дома через открытое окно.