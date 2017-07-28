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28 июля 2017
15:24  28 июля 2017 0

Кремль отреагировал на ситуацию с банком «Югра»

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
К банку накопилось много вопросовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с банком «Югра», заявив, что Кремль не дает оценку действиям Центробанка РФ.

«Центробанк, помимо того, что занимается регулированием деятельности каждого отдельно взятого банка, еще отвечает за стабильность финансовой системы в целом. Есть все основания полагать, что все решения принимаются после общей оценки всей ситуации», — заявил Дмитрий Песков.

28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра», 10 июля в финансовой организации была введена временная администрация, пишет RT. Ранее «URA.RU» писало о том, что закрытию банка не могли помешать даже влиятельные покровители финансовой организации.

В Ассоциации российских банков предположили, что планы акционеров «Югры» по спасению банков были слишком креативными, поэтому Центробанк принял решение об отзыве лицензии, отмечает «Национальная служба новостей». Таким образом, говорят эксперты, регулятор встал на сторону вкладчиков.

Лев Истомин
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