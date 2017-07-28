13:52 28 июля 2017 3

Даже после краха "Югры" в стране остаются банки, которым можно доверять, утверждают специалисты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Банк России отозвал с 28 июля лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра», в котором ЦБ ранее ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Как сообщили представители регулятора, обследование организации выявило полную утрату его капитала. Согласно заявлению ЦБ, Агентство по страхованию вкладов признало оздоровление «Югры» экономически нецелесообразным.

Что означает для всех нас крах «Югры», почему обрушение банка оказалось столь громким, кому можно доверять сегодня — на эти и другие вопросы вместе с экспертами отвечает «URA.RU».

Чем отзыв лицензии у «Югры» отличается от всех предыдущих? Почему эта история стала такой громкой?

В последнее время ЦБ отозвал лицензии у множества банков, однако история с «Югрой» оказалась наиболее резонансной, признает в разговоре с «URA.RU» финансовый аналитик Виктор Марков.

«На самом деле тут может быть несколько причин. Во-первых, речь идет об одном из старейших банков — он был основан еще в 1990 году. Во-вторых, это региональный банк, а закрытие таковых по традиции всегда более болезненно. В регионе это воспринимают как давление. В-третьих, нельзя исключать, что сыграли роль и высокопоставленные вкладчики, которые, как говорят, хранили там свои средства», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он признал, что россияне уже привыкли к отзыву лицензий у финансово-кредитных организаций и не воспринимают это как катастрофу.

Чьи интересы задело закрытие банка?

Банк «Югра» в последнее время выполнял функции финансового «пылесоса», собирая деньги с физических лиц перед неминуемым закрытием, наращивая долю необеспеченных кредитов по юрлицам, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Илья Гращенков.

«Некоторые считают, что „Югра“ — банк, аффилированный с правительством ХМАО и „Роснефтью“, но, скорее всего, эта связка уже давно не работает. Некоторые говорят о „крыше“ в силовых ведомствах и их игре в схему финансового краха, когда за упавший банк заплатит государство. В итоге пострадает только бюджет РФ и частные вкладчики, в остальном говорить о неожиданности решения не стоит», — сказал Гращенков.

Он отметил, что все аналитики понимали: закрытие банка произойдет если не в этом, то в следующем году, поэтому были готовы к такому сценарию.

Почему никто не смог защитить «Югру»?

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников полагает, что «Югру» не в состоянии были спасти даже влиятельные покровители.

Еще недавно «Югра» казалась надежной организацией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Дело в том, что сейчас существует федеральная установка на создание в России трех-четырех крупных банков, которые в дальнейшем станут игроками мирового уровня. Это очень важная задача в условиях действия антироссийских санкций. Именно эти банки и будут заниматься, в частности, кредитованием наиболее значимых для государства отраслей. Остальные организации, имеющие те или иные проблемы, автоматически уходят на второй план», — пояснил «URA.RU» Верников.

При этом он усомнился в том, что существуют люди, которые в состоянии помешать выполнению этой столь важной для страны задачи.

Можно ли кому-то доверять после краха «Югры»? Существует ли сегодня в стране пул безопасных банков?

Печальная история, приключившаяся с «Югрой», не свидетельствует о том, что россияне больше не могут доверять банковской системе в целом, заявил в беседе с «URA.RU» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

«К сожалению, случается, что и сильные игроки испытывают сложности, которые в итоге приводят к столь серьезным последствиям. Однако на сегодня банковская система в стране работает устойчиво, система страхования вкладов продолжает успешно функционировать. Одна трагедия на самом деле не является симптомом всеобщего бедствия», — отметил Николаев.

Он отметил, что в России существует пул безопасных банков, лидерами же, конечно, являются организации с государственным участием, которые вряд ли будут брошены на произвол судьбы даже в тяжелой ситуации.