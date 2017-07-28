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Главные новости Тюменской области
16:30  28 июля 2017 0

Жителю Тюменской области, который засунул сына в петлю, изменили наказание

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, петля, самоубийство, суицид, суицидники
Чтобы вернуть бывшую возлюбленную, отец засунул в петлю собственного четырехлетнего сынаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ялуторовске в Тюменской области суд ужесточил наказание мужчине, который пытался вернуть любовницу, угрожая убить собственного четырехлетнего сына. Вместо ограничения передвижения суд приговорил горожанина к реальному сроку в колонии.

Ялуторовский районный суд в пятницу, 28 июля, удовлетворил апелляцию Ялуторовской прокуратуры. Ведомство просило ужесточить наказание мужчине, который пытался вернуть сожительницу, угрожая повесить ребенка. Он сфотографировал ребенка в петле и отправил снимки любовнице и ее матери. Ранее мировой суд назначил 38-летнему мужчине ограничение свободы на 10 месяцев, в апелляционной инстанции наказание было заменено на 9 месяцев реального заключения в колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

Отметим, что мужчина может провести в заключении намного больше времени. В июне 2017 года Ленинский районный суд Тюмени осудил его на 3 года колонии за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Обвиняемый подал апелляцию.

Как писало ранее «URA.RU», сожительнице непутевого отца не нравилось, что он употребляет наркотики и ворует из ее дома инструменты. История вызвала большой общественный резонанс. По данным областной прокуратуры, сейчас ребенок находится на попечении сестры обвиняемого.

Анна Гринь
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© Служба новостей «URA.Ru»
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