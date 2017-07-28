18:51 28 июля 2017 0

Родители ребенка уверены, что малыша лишила будущего врачебная ошибка Фото: Pixabay

В Кургане полугодовалого малыша врачи долечили до двух остановок сердца и поражения головного мозга. Ребенка с инвалидностью выписали домой и теперь отказываются направлять на реабилитацию. Родители во всем винят врачебную ошибку и просят помощи. Трагическую историю «URA.RU» рассказал отец ребенка Дмитрий Белик.

Андрей Белик родился здоровым в ноябре 2015 года. Проблемы начались, когда ему исполнилось полгода. Анализ показал наличие белка в моче ребенка. В больнице точного диагноза малышу не поставили, дали рекомендации и отправили домой. Через некоторое время у мальчика случился неврит лицевого нерва (искривление), анализ мочи не улучшился. Ребенка положили в Красный крест, решили лечить почки. «Сына стали лечить гормональными препаратами. Через три недели он оказался в реанимации. Из-за препаратов в крови Андрея не осталось калия и кальция, в результате — две остановки сердца, отек мозга, операция», — говорит отец ребенка. В коме малыш пробыл два месяца.

«В курганской больнице на нашем ребенке поставили крест. Мне сказали, что мозг у него умер, что будут поддерживать организм, пока опять не остановится сердце. Но через неделю, когда ребенку начали чистить трубку аппарата искусственной вентиляции легких, он задышал сам. Врачи тогда сказали, что это чудо», — продолжает Дмитрий.

Да 9 месяцев Андрюша говорил «папа» и «мама», играл, вставал на ножки фото: из личного архива Людмилы Белик

Мужчина убежден, что врачи допустили ошибку. «Только сейчас мы узнали, что невроз лицевого нерва у детей не бывает просто так. Если бы нам во время это сказали, я бы за свой счет повез Андрея в Екатеринбург на обследование. В итоге получилось, что ребенку лечили почки, а они были здоровые», — говорит отец малыша.

Ребенку провели операцию (в мозжечке скопилась жидкость), и в январе 2017 года выписали из больницы с инвалидностью ДЦП. Только после обращения родителей в лигу защитников пациентов в мае мальчика вновь приняли на обследование в Красный крест.

«Андрей рос нормальным ребенком: он вставал на ножки и уже говорил „папа“, „мама“. Сейчас ребенок лежачий, смотрит в одну точку, не говорит (и возможно не сможет, в трахее у него трубка), едва двигает ручками и ножками, не может есть (питается тоже через зонд). Мы хотим подать в суд на больницу Красный крест», — заключил Дмитрий Белик.

В пятницу, 28 июля, малыша с матерью выписали из больницы. «Сыну дали статус паллиативного пациента. В заключении написано, что «отсутствует потенциал для реабилитации». То есть лечить нас в Кургане не будут, — едва сдерживая слезы, говорит Людмила Белик. Она также уверена, что курганские врачи допустили роковую ошибку. «Мы не знаем, что делать! Помогите нам выбить квоту на реабилитацию в российский центр неврологии», — умоляет женщина.

После лечения Андрюша не двигается, дышит и есть через трубки фото: из личного архива Людмилы Белик

В курганской лиге защитников пациентов также недоумевают, почему врачи и департамент здравоохранения бездействовали. «Если в Кургане не могли справиться (лечение не помогало, а ухудшало состояние ребенка), почему его не направили на обследование в другой медицинский центр? В стране есть специализированные центры, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, существуют квоты на лечение (за счет ОМС). Ребенок потихоньку умирает, и никто ничего не делает, — возмущены в лиге, — А если это не единичный случай?». В лиге готовы защищать интересы семьи Белик, и требуют расследования случая с их ребенком.

В департаменте здравоохранения Курганской области от оперативных комментариев отказались, просили направить на имя руководителя письменный запрос.