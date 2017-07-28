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Главные новости Свердловской области
17:36  28 июля 2017 0

Уральский завод вывел своих рабочих на масштабные состязания

В соревнованиях участвовали самые сильные сотрудникиФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали подвели итоги традиционной корпоративной спартакиады, в программу которой вошли легкоатлетическая эстафета, командные состязания по перетягиванию каната, личные первенства по подтягиванию на турнике, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту.

В легкоатлетическом кроссе состоялся мужской и женский забег. В личном зачете у мужчин победил мастер цеха технического обслуживания и ремонтов (ЦТОиР) Павел Большеков. Среди девушек первой к финишу пришла инженер-метролог экологической лаборатории Анна Маслякова.

В соревнованиях по гиревому спорту металлурги поднимали гирю весом 24 кг поочередно правой и левой рукой. В весовой категории до 85 кг первое место занял мастер участка водоснабжения и очистки промышленных стоков Василий Шавкунов. В категории свыше 85 кг сильнейшим оказался электрогазосварщик Алексей Мальцев.

В соревнованиях по подтягиванию на турнике лидировал мастер ЦТОиР Александр Самков. В блицтурнире по шахматам больше всего очков по результатам серии игр получил термист цеха холодной прокатки Виктор Севков. В перетягивании каната победу одержала команда ЦТОиР.

Все победители и призеры получили денежные призы и дипломы
Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Лев Истомин
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