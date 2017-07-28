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Главные новости Курганской области
17:32  28 июля 2017 0

В Кургане останавливают работу главного производства тепла

Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, отключение, горячая вода, тазик, ковшик
Горячей воды не будет во всем городе, кроме ЗаозерногоФото: Александр Константинов © URA.RU

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Курганская ТЭЦ-1 приостанавливает поставку горячей воды в город Курган с 1 августа на 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания».

В этот период на главной теплоэлектроцентрали областного центра пройдут плановые ремонтные работы. «Остановка ТЭЦ необходима для обеспечения безопасной и надежной работы станции в зимний период, производящей необходимую городу электрическую и тепловую энергию», — напоминают в энергокомпании.

В указанные дни горячей воды в городе Кургане (за исключением поселка Заозерный) не будет. Подачу горячей воды в дома поселка Заозерный в этот период обеспечит Курганская ТЭЦ-2.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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