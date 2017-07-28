Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не намерен оставлять без ответа действия руководства Румынии, которые отказались пускать пассажирский лайнер из России.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал политик в своем блоге в «Твиттере».
Ранее стало известно, что румынские власти не дали пересечь границы страны под предлогом присутствия на борту санкционной персоны. В итоге рейс S7, на котором были 165 пассажиров, летевших из Москвы в Кишинев, отправился на запасной аэродром в Минск, пишет RT. На борту находилась и российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, а также спецпредставителем президента России по Приднестровью, отмечает «Национальная служба новостей». Дипломаты летели в Молдавию, однако вынуждены были сесть в Минске.
Дмитрий Рогозин попал в санкционный список Евросоюза в связи с событиями на юго-востоке Украины, напоминает «Эхо Москвы».