В День города тюменцы увидят схватку чиновников со звездами эстрады и спорта

19:33 28 июля 2017 0

Тюменцам обещают схватки бойцов ММА и вип-футбол Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В субботу, 29 июля, Тюмень отмечает 431 день рождения. «URA.RU» рассказывает, куда пойти и как не попасть в пробку в этот праздничный день.

В День города 29 июля Тюмень ждет разнообразная развлекательная программа: экстрим-парк на городской набережной, парад колясок, футбольный матч с участием звезд и звездные мастер-классы, а также фестиваль уличных театров. Как сообщает пресс-служба администрации города, определиться с маршрутом тюменцам поможет промо-робот, которого можно будет найти на Цветном бульваре с 12 часов дня до окончания развлекательных программ. Робот ответит на интересующие вопросы, сможет сделать памятное фото. Также он умеет шутить и танцевать.

Большинство мероприятий пройдут на Цветном бульваре. С 9 утра с улицы Первомайской стартует ежегодный «Парад Колясок», тема которого в этом году звучит как «Город Профессий». Шествие призвано выявить самую оригинально оформленную детскую коляску. Парад начнётся с улицы Первомайской и пройдет по улице Ленина до улицы Орджоникидзе. Награждение победителей пройдет на сцене у ЦУМа.

Из-за парада с 9 утра перекроют улицу Первомайскую от Герцена до Ленина и улицу Ленина от на участке от Первомайской до Орджоникидзе.

Для кофеманов пройдет чемпионат по латте-арту, Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Главной на празднике будет сцена возле тюменского ЦУМа. Здесь в 12-00 начнется торжественная программа, горожан с праздником поздравят официальные лица. Среди запланированных выступлений — ансамбль формейшн «Вера», этническая фолк-группа «Солнцеворот» и концерт группы «Рефлекс», который начнется в 18-00. В 19-00 на сцену выйдет тюменский филармонический оркестр, который исполнит не только сочинения «классических» композиторов, но и музыку из известных фильмов.

Тюменские кофеманы могут сходить на фестиваль «Кофе улиц», где они продегустируют новые марки кофейных напитков и узнают о способах их приготовления. В программе заявлены чемпионат по латте-арту, конкурс по приготовлению капуччино на скорость и интерактивные программы для детей.

На набережной Туры в 12 часов дня начнется фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-ЭКСПО». На нем будут представлены 20 различных видов спорта. Там пройдут соревнования по скалолазанию, чирлидингу и джиббингу. Для последнего на набережной построили снежную сноуборд-трассу. Также горожане смогут посмотреть программы дрифтеров, вейкбордистов и паркурщиков. С обеда на набережной будет работать выставка оружия и страйкбольного оборудования. Здесь же пройдут схватки бойцов ММА и кулинарный «Барбекю-фест».

В 17:00 на поле стадиона «Геолог» впервые пройдет благотворительный матч «Под флагом добра».

Против тюменской команды, состоящей из региональных звезд футбола и членов правительства Тюменской области, сыграет команда «Старко», состоящая из российских и мировых артистов и звезд спорта.

Члены «Старко» также проведут мастер-классы, а после матча состоится концерт.

Закончится праздник фейерверком в 23:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 17-00 в Комсомольском парке Тюмени начнется фестиваль уличных театров «Сны улиц». Будут работать две сцены, на которых для горожан выступят десять коллективов, в том числе уличный театр «Небесная карусель» из Санкт-Петербурга и французский театр Les Goulus. Здесь же тюменцы смогут увидеть фаер-шоу.

Закончится праздник фейерверком в 23:00. Как и в прошлом году, фейерверк будут запускать с площадки напротив городской набережной.

Во время празднования Дня города в Тюмени будет перекрыт ряд улиц. Управление ГИБДД по Тюменской области сообщает, что перекрытия дорог в День города начнутся с 6 утра. Улица Дзержинского, начиная от улицы Республики и до улицы Хохрякова будет перекрыта с 6 утра до 22 часов. В это же время закроют для проезда улицу Володарского на участке от улицы Дзержинского до Водопроводной. Улица Орджоникидзе будет перекрыта с 6 утра до полуночи на участке от Ленина до Герцена. Вечером, в 20:00 и до окончания мероприятий закроют улицы Республики и Ленина на участках от Перекопской до Луначарского.

На время мероприятия закроют также часть парковок. На улице Первомайской, 14 с 8 утра до 21 часа закроют парковку, прилегающую к территории Литературно-краеведческого центра. Также с 6 утра до 22 часов вечера закроют парковку у знания Технопарка по адресу Республики, 142. Многоярусная парковка на набережной и парковка по улице Ленина, 3 будут закрыты до окончания праздничных мероприятий.