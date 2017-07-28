23:43 28 июля 2017 0

События текущего лета в Нижневартовске напоминают криминальную хронику из 90-х: перестрелки, налеты на заведения, крайне осторожная реакция силовиков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Всего за две недели в Нижневартовске произошли два эпизода криминальных разборок со стрельбой, вызвавших широкий общественный резонанс. Речь идет беспорядках в ночных клубах «Соло» и «Соловей», в ходе которых 19-летняя девушка случайно получила огнестрельное ранение головы, а также драке и перестрелке на территории торгового центра «Городок». Спустя сутки с момента последнего события полиция не смогла задержать ни одного из участников вооруженной потасовки. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По словам очевидцев, в «Городке» днем, 27 июля, произошел конфликт двух групп молодых людей. После словесной перепалки началась драка, которая переросла в стрельбу. Огонь ввелся на улице, и пули могли попасть в посетителей торгового центра и случайных прохожих. После стрельбы раненых продолжили запинывать ногами, били рукоятками пистолетов по голове.

В больницу увезли троих пострадавших — у людей ранения в голову и в бок. После инцидента уцелевшие участники быстро скрылись с места на машинах. Потасовка попала в объектив камеры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в рамках ч.3. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц».

Первый эпизод, который вартовчане до сих пор обсуждают в социальных сетях и на кухнях, произошел 15 июля. Группа мужчин спортивного телосложения устроила потасовки в ночных клубах «Соло» и «Соловей». Дебоширы заходили в заведения, били посетителей кулаками по лицу, разбивали о головы кальянные чаши. Перед уходом из «Соло» один из участников «набега» устроил стрельбу из травматического пистолета по людям, находившимся на танцполе. Пуля пробила голову 19-летней студентке. Девушка была госпитализирована.

После совершенных преступлений мужчины скрылись на черном «Lexus» RX-350, охранники не пытались им помешать. Наряд полиции приехал на место событий слишком поздно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в рамках по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом». Полиция объявила в федеральный розыск двоих уроженцев Дагестана и одного выходца из Нижневартовска. 24 июля стрелок был задержан в Уфе и доставлен в Югру. Двоих его подельников еще разыскивают.

Ориентировка, распространенная полицией Нижневартовска Фото: nv86.ru

По информации источника «URA.RU» в правоохранительных органах Тюменской области, у силовиков на сегодняшний день нет доказательств того, что драка в «Городке» и стрельба в «Соло» и «Соловье» связаны друг с другом. Известно, что злоумышленники, стрелявшие и избивавшие жителей Нижневартовска в ночных клубах, имеют отношение к местным преступным группировкам.

По версии собеседника, одним из возможных мотивов преступления могла стать месть владельцам заведений. По данным закрытой базы данных «Контур.Фокус», караоке-клубами «Соло» и «Соловей» управляет ООО «Дионис». Учредители — Дмитрий Кондратьев и Юлия Проколова, гендиректор — Марина Ковалевская. Согласно открытым источникам, ТЦ «Городок» принадлежит ООО «ИНСЭЛКО-Холдинг», президент — Юрий Гельцер.

Официально полиция не комментирует детали возбужденных уголовных дел, а также не подтверждает связь двух громких событий с организованной преступностью.