СМИ: дочь Кафельникова попала в реанимацию

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала в реанимацию. Она пропала вечером 27 июля, после чего оказалась в больнице при невыясненных обстоятельствах, уточняет журнал Hello! Россия.
В последнее время Кафельникова была в подавленном состоянии после расставания с музыкантом Глебом Голубиным, известным как Pharaoh, напоминает RT. По другим данным, отмечает издание, дочь теннисиста отравилась алкоголем, но в реанимацию не попадала.
Если новости о попадании Алеси в больницу соответствуют действительности, это могло бы объяснить недавние посты ее отца в микроблоге Twitter. Как уже писало «URA.RU», Евгений Кафельников просил о помощи, сопроводив призыв словами: «Я попал в „ад“, дальнейшая жизнь начинает терять смысл», а также упоминал о наркотиках. Свои посты Кафельников никак не объяснил, после них в его аккаунте пока ничего не публиковалось.
При этом издание «Супер» сообщало, что якобы связалось после этих сообщений теннисиста с его дочерью Алесей, которая заверила, что посты отца не имеют к ней никакого отношения. При этом в Instagram, куда девушка с завидной регулярностью выкладывает посты, ничего не появлялось уже два дня.
Другие издания, в частности, РЕН-ТВ, напоминают, что ранее дочь Кафельникова подозревали в употреблении запрещенных веществ. В Instagram на своей странице девушка размещала снимки с самокруткой, а также писала, что хочет «снега». Неоднозначные снимки, впрочем, позже Кафельникова со страницы удалила.