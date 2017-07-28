Новый постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешние отношения между Россией и США достигли дна. Такого не было даже в годы «холодной войны», считает дипломат.
«Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне», — с сожалением констатировал Небензя.
Также постпред России при ООН напомнил, что, несмотря на то, что ЕС последовательно проводит единую политику, у европейских стран разное отношение к Москве, пишет «Газета.ру».
Ранее стало известно, что Президент РФ Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Небензю постоянным представителем России при ООН, пишет «Национальная служба новостей».