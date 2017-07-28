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28 июля 2017
Главные новости Москвы
21:31  28 июля 2017 0

Преемник Чуркина заявил, что отношения России и США находятся «на дне»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Встреча Путина и Трампа не помогла исправить отношенияФото: Официальный сайт президента РФ

Новый постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешние отношения между Россией и США достигли дна. Такого не было даже в годы «холодной войны», считает дипломат.

«Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне», — с сожалением констатировал Небензя.

Также постпред России при ООН напомнил, что, несмотря на то, что ЕС последовательно проводит единую политику, у европейских стран разное отношение к Москве, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Президент РФ Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Небензю постоянным представителем России при ООН, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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